У берегов Гренландии впервые нашли глубинный «коралловый сад»

У западных берегов Гренландии, на глубине около 500 метров от поверхности, океанологи впервые нашли мягкий «коралловый сад». Полипы, которые живут в подобных колониях, особенно уязвимы перед изменениями окружающей среды. Статью с описанием открытия опубликовал научный журнал Frontiers in Marine Science.

«Дно океана у берегов Гренландии почти не изучено, несмотря на то, что там обитает более двух тысяч видов различных организмов. Экономика острова сильно зависит от обитателей этих прибрежных вод, и мы надеемся, что наше исследование поможет защитить эти экосистемы от деградации», – рассказал один из авторов исследования, океанолог из Института природных ресурсов Гренландии Мартин Бличер.

Колонии коралловых полипов сегодня считаются одним из самых точных индикаторов того, в каком состоянии находятся экосистемы океана и как на них влияют неблагоприятные факторы, в том числе закисление вод и глобальное потепление.

На способности полипов строить свои известковые скелеты – то, что мы знаем под названием «кораллы», – отражаются даже самые небольшие сдвиги в средней температуре воды, изменения в характере движения течений и кислотности океанов. К примеру, из-за роста температуры и кислотности полипы хуже захватывают ионы кальция и угольной кислоты, из-за чего их скелеты становятся более хрупкими. Это негативно влияет и на здоровье полипов.