Тюркский совет потребовал деоккупации азербайджанских земель

Генеральный Секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев выражает глубокую озабоченность по поводу военной конфронтации на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что тюркский Совет вновь подтверждает свою приверженность нормам и принципам международного права и заявляет о важности скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики.

«В этой связи, Тюркский Совет на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году, требует немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики.

Генеральный Секретарь выражает соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью людей и желает скорейшего выздоровления раненым», — говорится в тексте сообщения.