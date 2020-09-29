Тюркский совет потребовал деоккупации азербайджанских земель

Генеральный Секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев выражает глубокую озабоченность по поводу военной конфронтации на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что тюркский Совет вновь подтверждает свою приверженность нормам и принципам международного права и заявляет о важности скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики.

«В этой связи, Тюркский Совет на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году, требует немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики.

Генеральный Секретарь выражает соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью людей и желает скорейшего выздоровления раненым», — говорится в тексте сообщения.

| 2020-09-29T00:55:21+04:00 29 сентября 2020, 08:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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