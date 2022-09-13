Еще одна беспокойная ночь с мольбами к Господу, чтобы сохранил он жизни наших детей, стоящих на защите Родины.

Всю ночь шли интенсивные бои на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы, и только утром стало известно, что при посредничестве Москвы была достигнута договоренность о прекращении огня, начиная с 10.00 утра. Будет ли соблюдаться эта договоренность, покажут ближайшие часы. Но суть в том, что пока присутствуют на международно признанных территориях Азербайджана армянские военные формирования, пока не осуществлен их вывод и пока не перешел весь Нагорный Карабах под контроль Азербайджана, подобные столкновения неизбежны.

Сегодня новости из нашего региона фактически вышли на первый план мировой новостной ленты: поступает реакция со всех центров мировой политики, куда всю ночь звонил армянский премьер-министр, взывая о помощи. Вот Франция, с президентом которой Пашинян говорил ночью, созывает заседание Совета безопасности ООН «для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе», с заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, с главой МИД Азербайджана поговорила помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, отреагировал даже спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина с призывом «к немедленному прекращению боевых действий и устранению напряженности». Свои усилия прилагает и ЕС – как заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и Грузии Тойво Клаар, «ЕС находится в тесном контакте со сторонами для снижения напряженности», верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель призвал к прекращению огня, президент Совета ЕС Шарль Мишель, при посредничестве которого проходят Брюссельские переговоры Алиева с Пашиняном, призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.

К урегулированию ситуации Армения попыталась привечь и Иран – Пашинян поговорил с Раиси, и МИД Ирана предложил свои посреднические услуги. Естественно, самую интенсивную работу по деэскалации конфликта ведет Кремль, куда Пашинян обратился в первую очередь.

Но параллельно Пашинян обратился в очередной раз и в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая ответным заявлением фактически отослала Армению к выполнению трехсторонних соглашений – «Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», и к посредничеству России – «Высоко оцениваем посреднические усилия Российской Федерации в прекращении огня на линии соприкосновения с 9.00 13 сентября с.г.».

Что и требовалось доказать. ОДКБ еще раз указала Армении, что воевать с Азербайджаном не собирается. Да и обращение Армении за военной поддержкой в ОДКБ, как считает главный редактор российского журнала «Национальная оборона», известный военный эксперт Игорь Коротченко, с юридической точки зрения неправомерно – во-первых, граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, т.е. отсутствует как таковая, де-факто, есть линия соприкосновения сторон, а во-вторых, ввиду того, что источником вооруженного инцидента является армянская сторона и ее вооруженные провокации, действия Азербайджана носят ответный и вынужденный характер, т.е. попадают под категорию «самооборона».

Да, еще есть Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и РФ, на что ссылается Пашинян, обращаясь к Путину и слезно прося вмешательства. Но ведь Москва союзник и Азербайджана, взявшая на себя согласно «Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией», подписанному 22 февраля 2022 года, обязательство по «предоставлению друг другу военной помощи». И что же думает Пашинян? Как Москва сосредоточит свои усилия по принуждению Баку? С одной стороны вечные друзья-армяне, с другой – новый союзник Азербайджан, за которым не только международное право, но и такая могущественная страна НАТО как Турция.

По факту, Москва, не позволив в ноябре 2020 года Азербайджану окончательно деоккупировать свои территории, чтобы продолжить паразитировать на карабахском конфликте, завела в безвыходную ситуацию в первую очередь себя – обложившись совместными соглашениями с обоими сторонами конфликта и балансируя между ними, Кремль постепенно теряет авторитет третейского судьи, соответственно – лишается основания пребывать в Карабахе в качестве надзирателя. Москву все больше затягивает ситуация «уйти нельзя остаться» — когда и уходить не хочется, и дальше оставаться может стать бессмысленным. Потому как, Азербайджан не откажется от Карабаха и, скорее рано, чем поздно, вернет оставшиеся еще под оккупацией, но теперь совместной, территории – дипломатическим или военным путем.

Не потому ли то и дело на этих землях осуществляются провокации, причем при абсолютном попустительстве российских миротворческих сил, чтобы повернуть вспять прогресс на дипломатическом поприще и сорвать переговоры по мирному процессу?