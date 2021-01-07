Twitter заморозил аккаунт Трампа

Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и грозит постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению Twitter, нарушают его правила.

Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил, что выборы были у него «украдены». Он также призвал своих сторонников расходиться по домам. Twitter скрыл три записи Трампа.

«В результате беспрецедентной ситуации с насилием, которое продолжается в Вашингтоне, мы потребовали удаления трех записей @realDonaldTrump», — говорится в сообщении компании.

«Это значит, что аккаунт @realDonaldTrump будет заблокирован на 12 часов после удаления этих твитов. Если твиты не будут удалены (пользователем), аккаунт останется заблокирован», — говорится в сообщении компании.

«Будущие нарушения правил Twitter… приведут к постоянному блокированию аккаунта @realDonaldTrump», — говорится в сообщении.