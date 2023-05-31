Twitter теперь стоит примерно втрое меньше 44 млрд долларов, за которые компанию купил американский бизнесмен Илон Маск.

Как передает #, об этом пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, информацию озвучила компания Fidelity, которая является внешним инвестором Twitter — недавно она в очередной раз снизила стоимость своей доли.

«Неясно, как Fidelity пришла к своей новой оценке и получает ли она какую-либо непубличную информацию от Twitter», — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что Twitter испытывает финансовые трудности с тех пор, как Маск пришел к власти. Да, в марте он заявлял, что проблемы с модерацией контента привели к потере 50% доходов от рекламы. А попытки возместить этот доход за счет продажи подписки на Twitter Blue пока не увенчались успехом.

«В конце марта менее 1% ежемесячных пользователей Twitter зарегистрировали эту подписку», — пишет издание.