Twitter рассказал, сможет ли Трамп восстановить свой аккаунт

Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем, заявил в среду в интервью CNBC представитель компании.

«Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик», — заявил вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал в ответ на вопрос, сможет ли Трамп вернуться к этой социальной сети, если будет баллотироваться или будет избран на новый президентский срок.