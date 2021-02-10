Twitter рассказал, сможет ли Трамп восстановить свой аккаунт

Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем, заявил в среду в интервью CNBC представитель компании.
«Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик», — заявил вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал в ответ на вопрос, сможет ли Трамп вернуться к этой социальной сети, если будет баллотироваться или будет избран на новый президентский срок.
Сигал подчеркнул, что правила Twitter нацелены на то, чтобы пользователи соцсети «не призывали к насилию». «И если кто-либо делает это, он будет удален и наши правила не дают ему возможности вернуться», — пояснил представитель компании, подчеркнув, что, поскольку Трамп, будучи президентом, был лишен доступа к соцсети, он не сможет вернуться к ней, даже если вновь будет занимать государственную должность.(РИА Новости)