Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Беженцы не могут пересекать морскую границу Турции с Грецией по распоряжению турецкого лидера Тайипа Эрдогана по соображениям безопасности, говорится в заявлении командования турецкой береговой охраны.

«По указанию президента и распоряжению МВД из-за опасности запрещено пересечение Эгейского моря беженцами. Разрешение им покидать Турцию не распространятся в связи с этим на морские границы. Подразделения береговой охраны прикладывают усилия для предотвращения пересечения морских границ», — говорится в заявлении.

| 2020-03-07T16:00:48+00:00 7 марта 2020, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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