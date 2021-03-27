Турция в преддверии столетия…

Никому из мировых лидеров, как великому Ататюрку, создавая государство европейского образца не приходилось преодолевать сопротивление самих европейских государств. Дело в том, что в тот период страны Запада были одержимы «идеей» вообще покончить с тюркским государством в регионе.

Столетие Ататюрка состоялось в 1981-м году. Столетие провозглашения турецкой республики будет через два года. Многое ли изменилось за это время? Конечно, Турция состоялась как независимое и влиятельное государство. Что же касается отношения теперешних европейских государств к Турции, тут без кавычек и троеточия не обойтись. Когда европейские государства начинают думать о совершенствовании континентальной архитектуры безопасности, они тот же час вспоминают Анкару, а так, в обычное время, недвусмысленным образом заявляют, что в новой Европе место для Турции не предусмотрено…

Так было и в преддверии последнего саммита ЕС, который начал свою работу 25 марта. Опять же, размышляя о безопасности, страны – члены ЕС вспомнили о Турции, заявив, что целесообразно обсуждить интеграцию Турции в ЕС.

Заметим, что в последнее время отношения Турции с ЕС, НАТО и США составляют самую важную политическую пирамиду для Анкары. В последние годы в этих трех направлениях возникли весьма серьезные проблемы. О ЕС мы уже напомнили. Конечно, думать, что в ближайшее время Турцию примут в ЕС, было бы не только поспешным, но даже несерьезным выводом. Что касается НАТО, как уже было замечено в предыдущих статьях, на днях на очередном саммите НАТО государственный секретарь США Энтони Блинкен весьма серьезно отозвался о Турции…

Проблемы Турции не являются только следствием ревнивого отношения Европы и США. Послушный член НАТО и военный союзник США – пожалуй, такое амплуа не очень-то подходит для современной Анкары, т.к. последняя требует больше свободы и самостоятельности в региональных и глобальных вопросах.

Надо сказать, что от более широкого политического размаха Турции выигрывает не только сама Анкара, но и мы. Последние перемены в карабахском военно-политическом театре действий стали возможными по большому счету в том числе и благодаря сближению Турции и России.

Конечно, Турция и впредь должна сохранить статус члена НАТО и союзника США.

Но, во-первых, в Вашингтоне должны понять, что региональным лидером на Ближнем Востоке является именно Турция – выдвижение на эту роль Израиля, тем более Саудовской Аравии, просто-напросто осложняет политический климат региона.

Во-вторых, «курдская карта» США стала весьма неудачным геополитическим дебютом, т.к. ее кроме Израиля никто не поддерживает.

Конечно, кое-какие новые штрихи должна сделать в собственной политике и Турция. Многосторонние отношения подразумевают взятие каких-то обязательств, в том числе, наднациональных.

Страны НАТО правы в том, что Анкара должна строить отношения с Москвой, опираясь на доктрины Альянса.

Но сами страны — члены НАТО также не воюют с Москвой, плюс, часто высказываются не очень-то приятные оценки об отношениях Германии и Франции с Россией. Кроме того, выстраивая новые векторы отношений с Россией, Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии, Молдовы, особенно Украины, т.к. турецкие политики и дипломаты не раз заявляли, что они считают Крым неотъемлемой частью Украины.

Конечно, международная политика весьма динамичный процесс, тут возможны нестатические перемены – к власти приходят новые политические силы, которые пытаются реализовать свое видение региональных и глобальных проблем.

Но у политики должен быть свой «иммунитет» – мы должны отдавать предпочтение институциональным отношениям в международной сфере. Потому как, когда нет точного критерия выстраивания геополитических отношений, когда каждая новая власть вносит в этот процесс свое субъективное «видение» проблемы, отношения теряют не только свою динамичность, но даже международные институты превращаются в рыхлые и аморфные структуры…