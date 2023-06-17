Участники прошедшего в субботу в Бухаресте съезда парламентской партии «Союз за спасение Румынии» (ССР) поручили ее лидеру Кэтэлину Друлэ сформировать в Румынии в преддверии выборов 2024 года «полюс правых сил». Об этом сообщило агентство Agerpress.

На съезде Друлэ представил стратегию по успеху партии на предстоящих парламентских выборах и десять принципов, которые будут положены в основу ее программы правления. Делегаты высказались за то, чтобы программа была принята «в процессе широкой консультации с населением» и «в соответствии с принципами современного либерализма».

СМИ ранее сообщали о переговорах между правоцентристскими партиями «Народное движение», «Правая сила» и «Союз за спасение Румынии» по созданию оппозиционного правого политического полюса, который противостоял бы нынешней правящей коалиции.

Эксперты не исключают, что к полюсу присоединится и Демократический союз венгров Румынии, который недавно вышел из правящей коалиции, состоящей теперь только из правоцентристской Национал-либеральной партии и левоцентристской Социал-демократической партии.