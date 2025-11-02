В ответ на новые санкции Вашингтона против Москвы турецкие нефтеперерабатывающие заводы, работавшие на российской нефти, начали закупать сырье из других стран, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Один из крупнейших турецких заводов — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской SOCAR, — недавно приобрел четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских источников для поставок в декабре. По расчетам агентства, объем этих партий составляет от 77 000 до 129 000 баррелей в день, что существенно снижает долю российской нефти в переработке. В сентябре и октябре практически весь объем переработки НПЗ STAR — около 210 000 баррелей в день — приходился на российскую нефть.

Другой крупный турецкий переработчик, Tupras, также увеличивает закупки нефти не из России, включая сорта из Ирака, аналогичные российскому Urals. По данным источников Reuters, на одном из своих заводов компания вскоре полностью прекратит переработку российской нефти, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу без нарушения санкционного режима. Кроме того, Tupras уже диверсифицировала поставки, впервые закупив нефть из Бразилии, а в начале ноября ожидает вторую партию ангольской нефти сорта Mostarda.

По информации Kpler, в ноябре Турция должна получить 141 000 баррелей иракской нефти в день, по сравнению с 99 000 баррелей в октябре, при среднем показателе около 80 000 баррелей в день в этом году. С января по октябрь страна импортировала около 669 000 баррелей в день, из которых 317 000 баррелей, или 47%, приходилось на Россию, тогда как в прошлом году из 580 000 баррелей в день на Россию приходилось 333 000 баррелей.

Турция, наряду с Китаем и Индией, является одним из немногих покупателей российской нефти. Предпринимаемые турецкими НПЗ меры отражают влияние усилий США, Европейского союза и Великобритании по ограничению продаж российского сырья, используемого для финансирования войны в Украине, отмечает Reuters.

22 октября президент США Дональд Трамп после отказа Кремля прекратить войну в Украине ввел санкции против «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних структур. Минфин США дал месяц на завершение операций с подпадающими под ограничения компаниями.

После введения ограничений ряд индийских НПЗ, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries, приостановили закупки российской нефти. Финансовый директор Indian Oil Corp Ануй Джайн отметил, что компания продолжит закупки, если они не будут нарушать санкционный режим. (moscowtimes.ru)