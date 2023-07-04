Власти Турции продолжат диалог с Россией и Украиной с целью продления черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник, комментируя заявления российской стороны о том, что надежд на пролонгацию зерновой сделки не так много.

«Диалог будет продолжен. Турция является единственной страной, которая одновременно ведет его и с Москвой, и с Киевом. Находить решения удавалось в прошлом, в частности, когда Россия 29 октября прошлого года приостановила участие в сделке после атаки на ее военные объекты. Высока вероятность, что после проработки вопроса профильными структурами его обсудят лидеры двух стран», — сказал собеседник.

По его словам, переговоры, направленные на разблокирование экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, также обсуждаются с представителями ООН и стран Запада.