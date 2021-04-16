Турция предлагает решение кипрского вопроса на основе суверенного равенства

Греческая община Кипра и Греция отклонили все предложения по урегулированию кипрской проблемы, которая длится на протяжении вот уже 53 лет.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тахсином Эртугрулоглу в Лефкоше, сообщает Агентство Анадолу.

«Это не жесткая позиция или упрямство, в течение 53 лет мы обсуждали федерацию. За эти 53 года Турция и ТРСК придерживались конструктивного подхода, проявляли добрую волю. Но греческая община Кипра и их сторонник Греция, которые не желают ничем делиться с турками-киприотами, отклонили все предложения и на референдуме, и за столом переговоров. По итогам безуспешных переговоров, длившихся 53 года, греческая община была поощрена, а ТРСК и турки-киприоты, наоборот, наказаны. Мы больше не можем этого терпеть. Поэтому предлагаем создание двух государств на основе суверенного равенства», — заявил Чавушоглу.

В свою очередь, глава МИД ТРСК поздравил и поблагодарил Чавушоглу за серьезную реакцию и справедливую позицию в ответ на неприемлемый и агрессивный подход главы МИД Греции Никоса Дендиаса, проявленный им накануне во время пресс-конференции в Турции.

«Международное сообщество должно решить, хочет ли продолжать несправедливую дискриминацию в отношении турок-киприотов», — заявил Эртугрулоглу.

Глава МИД считает, что международное сообщество либо проявит храбрость и честность и откроет новую страницу в кипрском вопросе, либо решительно продолжит проявлять несправедливую политику в отношении турок Кипра.

«Если на Кипре хотят создать «единый законный Кипр», то должны принять реалии «двух разных общин Кипра». При наличии двух разных общин Кипра можно говорить о создании единого законного Кипра», — добавил Эртугрулоглу.