Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в беседе с редакторами в агентстве Anadolu, что страна потребовала от американских властей определить четкую позицию по вопросу предоставления Анкаре истребителей F-35.

«Конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги. Мы говорим, что этот вопрос должен быть решен», — сказал он.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция обратилась к США с запросом о снятии ограничений в оборонно-промышленной сфере.

В октябре прошлого года Турция обратилась к США с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектующих для модернизации турецких военных самолетов. Ранее Вашингтон уже исключил Анкару из совместной программы по производству истребителей F-35 после того, как Турция купила российские системы противоракетной обороны С-400.