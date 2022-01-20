Турция в ближайшие недели может подписать с Азербайджаном соглашение о валютном свопе на сумму 1 млрд. евро (1,14 млрд. долларов).

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники в турецком правительстве.

Сообщается, что соглашение о валютном свопе находится на последней стадии.

Предлагаемое соглашение является одним из нескольких соглашений о валютном свопе, которые Турция заключила в последнее время для поддержания своих валютных резервов.

Отметим, между Турцией и ОАЭ было заключено соглашение о валютном свопе на сумму 18 млрд. турецких лир и 64 млрд. дирхамов.