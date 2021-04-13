Турция планирует разместить ударные БПЛА на десантном судне Anadolu

Турция планирует до конца текущего года спустить на воду первый отечественный многоцелевой универсальный десантный корабль TCG Anadolu. Об этом сообщил «Анадолу» глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, изначально планировалось сдать судно в начале 2022 года, однако по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана работы ускорились.

«При нынешних темпах работ, самое крупное военное судно Турции будет спущено на воду до конца текущего года. Не думаю, что сможем до этого времени доработать вопрос размещения на палубе ударных беспилотников. Однако TCG Anadolu будет готов к началу этапа доработки с целью размещения беспилотной авиации и самолетов Hürjet», — сказал он.

По словам Демира, после заявления президента Эрдогана о планах строительства авианосца, представители ВПК начали изучать мировой опыт в данной сфере, в том числе характеристики и вооружение судов категории авианосцев.

Установка БПЛА на TCG Anadolu изначально не предусматривалась, поэтому эти моменты не были учтены в проектировании и разработке судна. Вопрос актуализировался в последний год, и специалисты думают над тем, как можно разместить БПЛА на авианосце без серьезных модификаций, отметил Демир.

Глава Управления оборонпрома Турции рассказал, что компания Baykar, специализирующаяся на разработке беспилотной авиации [в том числе, ударных БПЛА Bayraktar], уже 14-15 месяцев занимается вопросом создания ударных БПЛА, базирующихся на судах типа TCG Anadolu.

На верфи разработали доработанный дизайн судна, обсуждения продолжаются, сообщил он