В Национальной библиотеке Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное передаче библиотеке 10 тысяч экземпляров книг на турецком языке, собранных Объединением научных и литературных произведений Турции (ILESAM).

Как сообщает АПА, на мероприятии было отмечено, что книги переданы библиотеке в рамках проекта «В Карабах – с книгой», осуществляемого Министерством культуры совместно с Национальной библиотекой.

Директор Национальной библиотеки Керим Таиров сказал, что главная цель проекта «В Карабах – с книгой» заключается в восстановлении библиотек на освобожденных от оккупации землях: «На сегодняшний день в рамках проекта собрано значительное количество книг. В ближайшее время мы передадим эти книги библиотекам на освобожденных от оккупации территориях».

Министр культуры Анар Керимов отметил, что в Карабахе уничтожены и библиотеки: «Как всегда, братская Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в возрождении Карабаха, в процессе восстановления историко-культурных памятников. В Карабахе уничтожены не только наши памятники культуры, но и наши библиотеки. Мы осуществляем данный проект для восстановления этих библиотек».

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи подчеркнул, что его страна всегда рядом с Азербайджаном: «Мы, Турция, всегда будем рядом с Азербайджаном. В библиотеках Турции есть такой девиз: «Книга – лучший подарок». Мы пришли в Карабах с книгой».

В заключение участники мероприятия ознакомились с выставкой книг, подаренных Национальной библиотеке для библиотек, деятельность которых будет восстановлена на освобожденных от оккупации территориях.