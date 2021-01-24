Турция передала Минобороны Грузии лазерные измерители

Министерство обороны Турции передало грузинским коллегам лазерные измерители и прочее инженерное оборудование. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.

«Указанное инженерное оборудование и техника будут способствовать эффективному выполнению задач нашими подразделениями. Сегодняшний день был еще одной демонстрацией тесного военного сотрудничества Грузии с Турцией», — сказал представитель Сил обороны Грузии Иосиф Николаишвили после подписания документа о передаче техники.

По данным министерства обороны, лазерные измерители были переданы турецкой стороной в качестве гранта. Техника будет передана инженерным войскам.

Министерство обороны Турции в ноябре прошлого года передало грузинской стороне специализированные автобусы и бронированные экскаваторы. Как пояснил тогда министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, указанная спецтехника была передана закавказской республике в рамках гранта, предусмотренного двумя соглашениями, подписанными ранее между оборонными ведомствами двух стран. Общая сумма гранта составляет $20 млн. (ТАСС)

| 2021-01-24T14:32:33+04:00 24 января 2021, 15:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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