Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Для доставки помощи провинциям, пострадавшим от землетрясений в турецком Кахраманмараше, открыла границу с Арменией, расположенной в Игдыре.

«Сразу после землетрясения, кроме поисково-спасательной группы из 28 человек и технического оборудования, пакет экстренной помощи армянского народа, включая 5 грузовиков со 100 тоннами пищи, медикаментов и воды, также отправился в Адияман, пройдя через Аликанские пограничные ворота сегодня утром», — написал в Twitter специальный представитель Турции в Армении Сердар Килич,

Килич также поблагодарил специального представителя Армении Рубена Рубиняну.

В свою очередь вице-спикер парламента Армении Рубинян в своем аккаунте в Twitter заявил, что грузовики с гуманитарной помощью пересекли армянско-турецкую границу и отправились в зону землетрясения.

«Рад, что смог помочь», — заявил он.