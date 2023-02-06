Власти Турции отказались от предложения американского бизнесмена Илона Маска передать стране спутниковые системы связи Starlink для оказания помощи после землетрясения.

Как передает #, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее Маск написал в Twitter, что его компания SpaceX готова отправить эти системы, как только будет получено разрешение от турецкого правительства.

По данным агентства, турецкий чиновник на условиях анонимности поблагодарил Маска, но сказал, что у Турции достаточно спутниковых мощностей. Он добавил, что в стране есть базовые станции, работающие от аккумуляторов.