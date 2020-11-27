Турция обсуждает с Россией и Китаем тему поставок вакцины от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами рассказал, что обсудил тему импорта вакцины от коронавируса с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Агентство Анадолу.

Кроме того, имеет место диалог на уровне Минздравов Турции и КНР.

По его словам, продолжаются активные работы и по созданию отечественной вакцины от коронавируса.

Глава государства привлек внимание к росту заболеваемости коронавирусом нового типа, фиксируемой в последние дни в Турции.

«К сожалению, статистика заражения и летальных исходов из-за коронавируса растет. И это не может нас не беспокоить», — констатировал президент.

Президент Турции призвал сограждан учитывать меры социальной дистанции и не игнорировать масочный режим. «Это касается в особенности жителей крупных городов. В противном случае рост заболеваемости неизбежен», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил также, что нехватки мест в больницах страны не наблюдается.