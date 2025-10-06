Турция обсуждает с США разработку месторождений редкоземельных элементов в западной Анатолии, что знаменует смену курса после того, как подобные переговоры с Китаем и Россией замедлились из-за разногласий по передаче технологий и прав на переработку.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщают осведомленные источники на условиях анонимности, Анкара и Вашингтон рассматривают возможность партнерства в разработке крупного месторождения редкоземельных элементов, недавно открытого вблизи города Эскишехир в центральной Анатолии.

Среди обнаруженных элементов – церий, празеодим и неодим, однако качество сырья на этом этапе еще не определено.

Обе страны работают над углублением сотрудничества в энергетической и оборонной сферах после встречи президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме в прошлом месяце.

Если стороны договорятся о совместной переработке обнаруженных элементов, это может перечеркнуть предыдущее соглашение с Китаем. По словам собеседников, переговоры с Россией также не дали результатов.

Турция планирует построить перерабатывающий завод, сообщили источники. Страна также ведет переговоры с Канадой и Швейцарией о возможном сотрудничестве, в частности о технико-экономическом обосновании, необходимом для продвижения проекта, сообщили они.

Кроме того, Анкара планирует подать заявку в Австралийский институт геонаук на сертификацию по кодексу JORC – стандарту, который определяет минимальные требования к публичной отчетности о результатах геологоразведки и позволяет раскрыть размеры месторождений для потенциальных инвесторов.

Переговоры Анкары с западными партнерами происходят на фоне усилий США и ЕС ограничить доминирование Китая в добыче и переработке редкоземельных элементов – группы из 17 металлов, которые имеют решающее значение для оборонной промышленности, современной медицинской техники и электроники, в частности смартфонов iPhone.