Турция не присоединится к санкциям Запада, введенным против России из-за украинского кризиса, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Haberturk.

«Мы проводим сбалансированную политику в отношении России. Мы не вводим санкции и не будем в это вмешиваться. Мы уважаем наши интересы. Если все разрушат мосты, то кто в конце концов будет говорить с Россией? Наши экономические связи с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше вреда экономике Турции, чем России», — сказал Калын.