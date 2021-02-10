Турция назвала условие для регистрации «Спутника V»

Турция готова зарегистрировать и производить российскую вакцину «Спутник V» в случае положительных результатов токсикологических тестов, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.
«Мы ведем переговоры с разными странами и компаниями, особенно с теми, которые готовы нам предоставить вакцины до апреля. Изначально мы сфокусировались на трех вакцинах: российской, китайской и вакцине, которая разработана турецкими учеными. У российской вакцины «Спутник V» были недостатки по токсикологии. Но мы продолжаем работать по ней, и если эти недостатки будут устранены, то мы готовы не только ее зарегистрировать и приобретать, но и наладить производство в Турции», — сказал Коджа журналистам в Анкаре.(РИА Новости)
| 2021-02-10T22:02:41+04:00 10 февраля 2021, 23:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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