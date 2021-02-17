Турция начнет ослабление ограничений по COVID-19 с марта

Турция с марта начнет постепенное ослабление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Мы начинаем процесс постепенной нормализации с начала марта <…> Дорожная карта шагов, которые облегчат работу наших ресторанов, кафе и аналогичных заведений, будет объявлена в ближайшие дни», – заявил глава государства.

Эрдоган добавил, что власти разделят регионы на четыре категории в зависимости от эпидемиологической ситуации. По каждой провинции будут приниматься отдельные решения, начиная с отмены комендантского часа по выходным.

В связи с пандемией COVID-19 в Турции были введены комендантский час и обязательный масочный режим, заведениям общепита разрешается работать только «на вынос». 14 января в стране началась вакцинация населения от коронавируса.