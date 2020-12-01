Турция и Россия подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху

Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, пишет ТАСС.

«Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, и было подписано соглашение. Ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования [совместного] центра», — говорится в распространенном коммюнике.

Турецкая сторона при этом не приводит детали подписанного соглашения.