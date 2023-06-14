Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12-13 июня находился в Азербайджане с государственным визитом. Данный визит был предсказуем — по традиции Эрдоган свои первые заграничные визиты на посту президента совершает в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан.

В прошлый раз свой первый заграничный визит Эрдоган также совершил в Азербайджан – через две недели после выборов в конце июня 2018 года, причем даже раньше запланированной поездки в Турецкую Республику Северного Кипра.

Отношения Азербайджана и Турции, изначально детерминируемые общностью исторической памяти, этноконфессиональной, языковой, культурной идентичности, в 2000-е годы динамично развивались и эволюционировали, обретя к настоящему времени характер стратегического партнерства как в торгово-экономической сфере, так и в военной, что создало крепкий союз двух государств, построенный по сетевой модели интеграции, что открывает перспективы на дальнейшее сближение.

Вдобавок, успешный тандем Азербайджан-Турция в новых геополитических условиях стал привлекателен для тюркских государств. В этом процессе главный акцент делается на этническую солидарность, под чем, в первую очередь, подразумевается создание в формирующемся многополярном мире сильного тюркского полюса, способного защищать интересы тюркских государств.

Безусловно, современные интеграционные и экономические проекты на Южном Кавказе и в Центральной Азии связаны с именами президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Примечательно, что оба лидера пришли в большую политику в один год – 2003-й. Многие могут в этом совпадении увидеть своего рода предопределение, подтвержденное практикой взаимоотношений Азербайджана и Турции. Оба лидера сумели выработать алгоритмы взаимодействия и действуют в тесном союзе, претворяя в жизнь совместные проекты.

В подобных условиях было бы удивительным, если Эрдоган не посетил бы Азербайджан. Первым зарубежным лидером, поздравившим Эрдогана, был, конечно же, Ильхам Алиев. В поздравительном письме, направленном Ильхамом Алиевым Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его победы на президентских выборах, подчеркивалось, что азербайджано-турецкие отношения сегодня не имеют аналогов в мире. И это было сказано не для красного словца.

Во время предвыборной кампании население Азербайджана поддерживало Эрдогана и его победа во втором туре вызвала не меньшее ликование на улицах Баку. Люди с флагами Азербайджана и Турции в руках ликовали на улицах Баку, радуясь победе Эрдогана. Это и есть подтверждение слов Ильхама Алиева о том, что азербайджано-турецкие отношения сегодня не имеют аналогов в мире.

Несомненно, успех Эрдогана на выборах это также победа тюркского мира и в частности Азербайджана как самого близкого союзника Турции. Избиратели Эрдогана проголосовали также за союз с Азербайджаном.

Личные взаимоотношения азербайджанского и турецкого лидеров являются той движущей силой, которая меняет геополитические реалии на Южном Кавказе. Союз наших стран прошел проверку на прочность временем и, образно говоря, Азербайджан и Турция готовы разделять друг с другом не только радость, но и горе. Этот тандем является в наше время редким примером надежности и предсказуемости в мировой политике со всеми вытекающими последствиями.

Как сказал Ильхам Алиев 13 июня в заявлении для прессы после встречи с Эрдоганом в расширенном составе, Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики.

«Наша совместная деятельность в области внешней политики имеет большое значение для всего региона», — отметил глава Азербайджана, подчеркнув, что фактор турецко-азербайджанского единства очень важен с точки зрения развития, стабильности и безопасности региона.

В свою очередь Эрдоган заявил о том, что Турция полна решимости и впредь успешно выполнять положения Шушинской декларации и не пойдет на компромисс в этом вопросе.

Напомним, что в подписанном 15 июня 2021 года в Шуше документе уделено внимание совместным действиям Азербайджана и Турции в политической и военной сферах, а также в области безопасности. Документ предполагает оказание друг другу помощи в случае угрозы со стороны третьего государства против суверенитета, независимости, территориальной целостности одной из двух сторон.

Помимо этого, в Шушинской декларации отмечено, что открытие Зангезурского коридора между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской АР Азербайджана, а также строительство железной дороги Нахчыван-Карс окажут положительное влияние на интенсификацию транспорта и коммуникации между двумя странами.

Касаясь этого аспекта Ильхам Алиев подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора неизбежно. «Чем скорее это произойдет, тем лучше. В любом случае мы будем наращивать наши усилия в этом направлении. Открытие этого коридора создаст новые возможности для всех стран и окажет положительное влияние на вопросы сотрудничества в регионе», — сказал он.

А Эрдоган заметил, что быстрое решение вопроса Зангезурского коридора позволит открыть дорогу в Игдыр, что еще больше упрочит связь Турции с Нахчываном. «Налаживание этих связей создаст возможность для дальнейшего укрепления отношений между Турцией и Азербайджаном, потому что дорога – это культура», — подчеркнул он.

Здесь стоит отметить, что на днях в Баку находился помощник президента России Игорь Левитин, с которым были обсуждены двусторонние и региональные вопросы, связанные с транспортом, транзитом, логистикой, а также расширением возможностей транспортного коридора Север-Юг и Зангезурского коридора.

Все это позволяет сделать вывод о том, что Азербайджан, Турция и Россия активно продвигают вопрос открытия Зангезурского коридора и являются прямыми бенефициарами этого транспортного проекта.

Конечно же, подобное положение дел не может нравиться Армении и Ирану. Эрдоган своим заявлением в ходе визита продемонстрировал этим странам, что Турция находится рядом с братским Азербайджаном и Зангезурский коридор также важен Анкаре.

Таким образом обе страны готовы проявить взаимную поддержку и солидарность, реализовывая совместные цели. А учитывая масштабы внешнеполитической деятельности Эрдогана, эти цели немалые. С именем Эрдогана связан фактор становления современной Турции как региональной державы с секторальным глобальным лидерством. Турция уже утвердилась в Черноморском регионе и в регионе Восточного Средиземноморья в качестве регионального лидера. А возросшее глобальное стратегическое значение Турции на фоне российско-украинского конфликта позволяет стране претендовать на более масштабную роль в мировой политике в качестве одного из растущих центров геополитического влияния.

Тем самым, возрастающее мировое влияние Турции вкупе с экономическим потенциалом Азербайджана делают обе страны важными игроками мировой политики и в ближайшем будущем мы станем свидетелями положительных сдвигов не только в деле реализации Зангезурского коридора.