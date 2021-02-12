«Турция добилась того, что сегодня «Пешмарга» мочит РПК» — Илья Куса

В эти дни Турция проводит военные операции на севере Ирака против РПК. Убиты десятки курдских террористов, а также двое турецких военнослужащих погибли в столкновениях. Однако данная операция по своим масштабам и информационному сопровождению не настолько громкая, как это было в Сирии.

Какие процессы сейчас развиваются на севере Ирака, об операциях Турции, рассказал в интервью # украинский эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса.

— Уже несколько дней Турция проводит операцию «Орлиный коготь» на севере Ирака. Какие процессы там развиваются?

— Операция Турции нацелена на нейтрализацию укрепленных пунктов и баз РПК в горных районах северного Ирака, которые прилегают к границам Турции. Это уже вторая операция «Орлиный коготь -2», первая операция была в прошлом году, чем она закончилась не до конца понятно, потому что не особо много информации, но было известно, что шла бомбежка с неба и введен ограниченный контингент войск.

Обе операции проводились в соответствии с неформальными соглашениями между Анкарой и Багдадом, а также с руководством иракских курдов. Главная цель турков – это та же, что и в Сирии, нейтрализация террористической угрозы, обеспечение безопасности приграничной полосы, и усиление влияния в буферной зоне. Эта «буферная зона», по мнению Турции, собственная периферия, которая входит в зону безопасности Турции, туда относится и северная Сирия и северный Ирак и Северный Кипр. Это им дает и военное присутствие, и политическое влияние в регионе.

В случае с Ираком, там эти операции согласованы еще и с курдской автономией. Нужно также сказать, что у РПК проблемы не только с турками, но и с федеральными властями Багдада, а также и со своими соплеменниками из курдской автономии. То есть, у Барзани есть конфликт с РПК, причем давно, и в этом плане турки помогают одним курдам убивать других – террористов, в контексте внутриполитической борьбы в автономии Курдистан. Там существуют разные политические фракции, партии, которые конкурируют между собой, и в этом плане Турцию поддерживает часть курдского руководства. Грубо говоря, сегодня «Пешмарга» мочит РПК. Это давний конфликт, и Турция помогает «Пешмарга», так как они ситуативные союзники.

РПК расширила свою зону влияния после 2014 года, когда ИГИЛ захватил часть территорий и вытеснил курдов. Потом, когда ИГИЛ уже проигрывал, РПК тоже смогла расширить свою зону контроля и влияния, в частности, на территории провинции Синджар. Кстати, недавно там турки провели операцию и арестовали высокопоставленного командира РПК. Я думаю, его выдали местные курды, потому что из-за Синджара серьезный конфликт между самими курдами.

— Как иранцы и американцы реагируют на операции на севере Ирака?

— Особых заявлений иранской стороны я не наблюдал. Во время первой операции «Орлиный коготь», иранцы в тот же день со своей стороны начали обстреливать курдов на приграничных территориях. Поэтому, можно считать, что иранцы поддерживают эту операцию турков. Правда, официально, они ничего не заявляли, но считают, что Турция имеет право на такую операцию. У иранцев свои проблемы с курдами.

Что касается США, то и от них пока никакой особой реакции не было. Но я думаю, что будет в ближайшее время. Для США вопрос РПК двухзначный. С одной стороны, это повод покритиковать Турцию, потому что в новой администрации много людей, которые относятся критически к эрдогановской Турции. С другой стороны, РПК для них тоже проблема, и они не за нее, так как имеют тесные отношения с руководством курдской автономии Ирака. Поэтому логично, что в данном случае Вашингтон не должен быть против военной операции Турции против РПК.

Другой вопрос в том, что они обеспокоены усилением влияния Турции на севере Ирака. Это зона интересов США всегда была и остается. Поэтому, если Турция будет тут усиляться, то реакция США не заставит себя долго ждать, а пока это не особо видно. Потому что воевать на севере Ирака очень сложно. Там сложный рельеф, труднодоступные районы, неизведанный для Турции регион, как север Сирии. Сложный ландшафт региона. РПК там десятилетиями обороняется, поэтому через некоторое время нужно будет смотреть на результаты.

— Вы сказали, что в США много чиновников, которые не любят эрдогановскую Турцию. Как вы считаете, как будут развиваться отношения между странами?

— Я думаю, по каким-то вопросам договорятся, а по каким-то нет. По российским С-400 стороны могут договориться, Вашингтон и Анкара об этом говорили. Однако, пока условия не всех устраивают. Недавно Хулуси Акар заявил, что они могут этот вопрос решить по «греческой модели». Тогда, когда Греция купила С-300, они заявили о том, что они не будут эти системы задействовать, а будут использовать только на учениях. Турки тоже хотят договориться на этих условиях, но пока США ничего не ответили, нужно подождать.

По другим вопросам у них будут трения, особенно по вопросам прав человека, верховенство закона и преследование оппозиции, то за что демократы всегда критикуют. Я не исключаю какие-то персональные санкции в отношении отдельных лиц. Еще неизвестно, что будет в самой Турции, потому что разговоры о новой конституции, это демонстрация Эрдоганом того, что он готов на определенную либерализацию, через конституционные реформы.