Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что нет никакой угрозы в приобретении Анкарой у Москвы зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По словам Акара, Турция будет использовать ЗРС только в случае нападения на страну.

«Проведены работы по обучению персонала, хранению, использованию и транспортировке комплекса, который представляет собой систему ПВО повышенной дальности. В настоящее время система стоит и все готово к применению», — пояснил министр.

Он добавил, то система является оборонительной, и угроза от нее не будет исходить до тех пор, пока на страну не будет совершено нападение.

Акар добавил, что Турция купила ЗРС С-400 после того, как Вашингтон не продал Анкаре ЗРК Patriot.