Власти Рима открыли новую пешеходную дорожку на площади Торре-Арджентина, где убили римского диктатора Юлия Цезаря. Об этом пишет The Guardian.

Цезарь умер на центральной столичной площади Торре-Арджентина, где находятся раскопки четырех храмов. Они располагаются ниже уровня улицы, и до недавнего времени их можно было увидеть только из-за заграждений вблизи оживленной транспортной развязки. С 20 июня посетители смогут пройти по пешеходной дорожке на уровне земли и увидеть строения вблизи.

Нерезиденты Италии будут платить €5 за посещение туристического места.

Работы финансировались итальянским домом моды Bulgari. Место было впервые было обнаружено во время строительных работ в Риме в 1920-х годах.

Римский император был зарезан недовольными сенаторами 15 марта в 44 году до нашей эры. Ему нанесли 23 ранения кинжалами, от которых он скончался на месте. По преданию, перед смертью Цезарь воскликнул «И ты, Брут?», увидев своего друга Брута среди убийц. (gazeta.ru)