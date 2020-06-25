Туристам предложили бесплатно отдохнуть в Италии

Туристам предложили бесплатный отдых в итальянском регионе Молизе, который находится в двух часах езды от Рима, сообщает The Sun.

По данным таблоида, путешественники смогут приехать в Молизе со своими семьями и в течение недели проживать в пустующих домах и виллах с двумя, тремя или четырьмя спальными.

Как отмечается, акцию под названием Regalati il Molise («Подарите себе Молизе») запустили по инициативе городской мэрии в партнерстве с культурной ассоциацией Amici Del Morrutto. В рамках ее проведения туристам предложили 40 бесплатных путевок, которые будут действительны в период с 4 июля по 3 октября.

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить специальную заявку на итальянском языке и где указать причину своего желания поехать в Молизе.

В регионе, пригласившем туристов, проживает всего 305 тысяч жителей. Местный активист Энцо Луонго(Enzo Luongo), ставший одним из авторов проекта, рассказал журналистам, что многие дома годами стоят пустыми из-за того, что их хозяева переехали в «более богатые районы».

«Это красивые, но безлюдные деревни, в которых нет туристического жилья. Потому мы подумали: как можно поощрить людей приезжать сюда в трудные времена, когда туризм находится на рекордно низком уровне?» — сказал он, добавив, что региону удалось сохранить низкий для Италии уровень заболеваемости коронавирусом.