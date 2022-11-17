Суд в Стамбуле приговорил проповедника Аднана Октара к 8 658 годам тюремного заключения на повторном судебном процессе, на первом он получил больше тысячи лет заключения.

Аднан Октар долгие годы проповедовал по телевидению креационизм, выступал против теории Дарвина, и его цитировали даже консервативные христианские течения.

Одновременно он организовал секту, в которой состояла тысяча женщин, которых он называл «котятками». «Котятки» ходили с минимум одежды и максимумом макияжа. Своих поклонниц он направлял на сексуальные отношения с политиками и бизнесменами, и потом использовал это для шантажа.

В секте практиковались изнасилования несовершеннолетних, похищения людей, нарушения налогового и антитеррористического законодательства.

Во время повторного судебного разбирательства Верховный уголовный суд Стамбула приговорил Октара к 8658 годам тюремного заключения по нескольким обвинениям, включая сексуальное насилие и лишение кого-либо свободы, сообщило информационное агентство Анадолу.