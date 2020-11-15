Турецкий парламент расследует преступления Армении против Азербайджана

Комиссия по правам человека парламента Турции начала расследование нарушения прав жителей Азербайджана в результате ракетных и артиллерийских обстрелов ВС Армении в период после 27 сентября 2020 года.

Об этом сообщил глава парламентской комиссии Хакан Чавушоглу, пишет Trend.

По его словам, в турецком парламенте создан специальный подкомитет по правонарушениям, имевшим место в период эскалации, начавшейся в ответ на провокации ВС Армении. Эта же структура изучит положение граждан Армении в Турции.

Парламентская делегация, возглавляемая Чавушоглу, провела в субботу в Баку встречу с Генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

«При обстреле мирных населенных пунктов Азербайджана, в том числе с территории Армении, применялись также запрещенные боеприпасы. В городах Гянджа, Барда и Тертер имели место жертвы среди мирного населения. Армения грубо нарушила требования Гаагских конвенции и декларации (1899 и 1907 гг). Кроме того, Ереван нарушил нормы Женевской конвенции от 12 августа 1949 года», — констатировал Чавушоглу.

Турецкие парламентарии поздравили братский Азербайджан с победой в борьбе с оккупантами.

«Наша цель зафиксировать факты грубых нарушений прав человек и военных преступлений и продемонстрировать, что в отличие от ряда международных структур не равнодушны к беззаконию. Это позволит в будущем предотвращать повторение подобного рода трагических событий», — сказал он.