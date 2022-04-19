Вчера власти Турции приняли решение начать новую военную операцию против вооруженных представителей террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), которая будет проходить в северной части Ирака.

«Наши ВС начали операцию «Коготь» против террористов. Спецоперация проводится при активной поддержке авиации в трёх северных районах Ирака: Метина, Зап и Авашин-Басъян. Турция в течение 40 лет продолжает борьбу с угрозой терроризма. Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет дружественного и братского Ирака. Наша единственная цель — террористы, угрожающие границам Турции», — заявил министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

За три дня до начала операции на севере Ирака, состоялся визит в Турцию премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани, где он провел встречу с рядом высокопоставленных чиновников Турции, а также с президентом Раджепом Тайипом Эрдоганом.

«Сегодня в Стамбуле я встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили события в Ираке и регионе, двусторонние отношения между нашими странами, а также расширение сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности. Мы изучили новые возможности для увеличения двусторонней торговли и инвестиций», — говорится в заявлении премьер-министра.

А уже спустя три дня после визита, Турция начинает военную спецоперацию и берет под контроль ряд важных стратегических высот и проводит зачистку террористов на севере Ирака.

На фоне военной операции, после встречи с Эрдоганом в Долмабахче, Масрур Барзани летит в Великобританию для встречи с Борисом Джонсоном. Основной темой станут грядущие поставки природного газа из курдской автономии в Турцию и Европу.

Как отмечают разные СМИ, Барзани ищет гарантии, что после увеличения поставок газа, они будут защищены от иранского давления.

На фоне событий в Украине и отказа ряда европейских стран от российского газа, страны Европы начали искать альтернативы, среди которых также рассматривалось и снятие санкций с Ирана. Однако иранцы пытаются на переговорах продавить свою повестку, а пока идут переговоры западные страны нашли еще одну альтернативу в лице газа иракского Курдистана.

При этом нужно отметить, что поток природного газа из Ирана в Турцию в последние месяцы составляет не более 50% от суточной нормы в связи с технической неисправностью; ремонт газопровода на иранской стороне отложен до весны.

Идея экспорта природного газа из Иракского Курдистана сталкивается с рядом препятствий, в том числе и с иранским давлением на курдскую автономию, поэтому Барзани ищет гарантии, что после увеличения поставок газа, они будут защищены от иранского давления. Однако визит в Великобританию данный вопрос может во многом снять.

По всей видимости, стороны уже договорились о разработке месторождений газа в иракском Курдистане, и военные операции Анкары на Севере Ирака направлены на чистку территории от РПК и прочих рисков для газотрубопровода из иракского Курдистана в Турцию.