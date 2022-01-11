Турецкий истребитель пятого поколения выкатят из ангара в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор Фонда поддержки ВС Турции Садык Пияде.

По его словам, работа над производством самолета продолжается ускоренными темпами.

Он отметил, что фонд, возглавляемый президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, был создан с целью получения Турцией возможности производить собственное оружие.

Гендиректор фонда сообщил, что глава государства распорядился завершить работы над истребителем до конца 2023 года.

По словам Пияде, истребитель отличается от своих аналогов: не отображается на радарах, долго держится в воздухе и по всем качествам превосходит F-16 и F-35.

Истребитель будет полностью произведен за счет отечественных возможностей.