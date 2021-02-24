Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море

США подстрекают Турцию к шагам, направленным против РФ, и понять логику турецких властей, которые идут на это, невозможно, заявил РИА Новости адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз, комментируя реакцию Москвы на американо-турецкие военные учения в Черном море.
Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря вблизи российского побережья в феврале, имеют антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности.
«Турция сегодня находится в состоянии осады, ее окружает не только Запад, но и арабские страны, которые действуют совместно с ним. Но то, что на востоке находятся Россия и Иран, является фактором сдерживания для противников Турции. Если бы не они, империалистические силы, точно так же, как во время Первой мировой войны, давно растащили бы страну по кусочкам», — сказал собеседник агентства.(РИА Новости)