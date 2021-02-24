Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море

«Турция сегодня находится в состоянии осады, ее окружает не только Запад, но и арабские страны, которые действуют совместно с ним. Но то, что на востоке находятся Россия и Иран, является фактором сдерживания для противников Турции. Если бы не они, империалистические силы, точно так же, как во время Первой мировой войны, давно растащили бы страну по кусочкам», — сказал собеседник агентства.(РИА Новости)