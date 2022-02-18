Высокопоставленные турецкие официальные лица в четверг провели встречи в Иерусалиме в преддверии первого за долгое время визита президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию, сообщает Агентство Франс-Пресс со ссылкой на израильские официальные лица.

«Стороны обсудили подготовку визита президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию, двусторонние связи между странами, а также различные региональные вопросы», — говорится в совместном заявлении офиса Герцога и МИД Израиля.

Герцог встретился со старшим советником президента Турции Ибрагимом Калыном, а также с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом.

«Турция и Израиль имеют широкое влияние в регионе, и обе страны согласились, что восстановление отношений может способствовать региональной стабильности», — говорится в заявлении Израиля.

В телевизионном интервью в прошлом месяце Эрдоган сказал, что ожидает визит Герцога, приветствует поездку как возможность «открыть новую главу в отношениях между Турцией и Израилем».