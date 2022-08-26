ЦРУ вслед за Минфином США начало ставить ультиматумы турецким властям и бизнесу, продолжающим сотрудничать с россиянами и помогать им обходить санкции. Так, по данным газеты Yeni Şafak, спецслужба открыто угрожает предпринимателям в Турции за продажу недвижимости россиянам.

«Сотрудник ЦРУ задавал бизнесменам из жилищного сектора такие вопросы: “Сколько домов вы продали россиянам? В какой валюте вы получали оплату? По какому каналу они производили оплату? Вы брали деньги из рук или платили через банк?”», — пишет турецкое издание.

Глава отделения американского управления в Турции обосновал свои вопросы необходимостью контроля за соблюдением антироссийских санкций, введенных Соединенными Штатами.

22 августа Минфин США пригрозило отключить турецкие банки от возможности проводить операции в долларах, если те начнут открывать корсчета попавшим под санкции банкам РФ для расчетов в нацвалютах. Турецким банкам предстоит выбрать, хотят они работать с финансовыми учреждениями России или Америки: такой ультиматум поставил замминистра финансов США Уолли Адеймо.

«Пожалуйста, примите к сведению, что отношения с подсанкционными российскими лицами могут создать риск для турецких финансовых институтов и компаний», — указывал Адеймо в письмах в Американскую торговую палату в Турции и Турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса.

Кроме того, в Турцию приезжали американские чиновники, которые предупреждали местных официальных лиц и банкиров: за попытки спрятать российские деньги или пренебрежение санкционным режимом последуют вторичные санкции.

Турция — один из самых популярных маршрутов для ввоза в Россию продукции по параллельному импорту. Товарооборот между странами растет: в прошлом году он составил $33 млрд, а в I квартале 2022 года — $13,7 млрд, по итогам года он и вовсе может достичь $50 млрд.

Всплеск товарооборота между двумя странами вызывает озабоченность и в странах ЕС, писала газета The Financial Times. «Мы следим за этим. Это нехорошо и плохо воспринимается в ЕС. Это раздражитель», — рассказал один из собеседников издания. В ЕС опасаются, что Турция может стать каналом для обхода европейских санкций.