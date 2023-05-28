Окончательные итоги парламентских выборов, прошедших 14 мая, будут объявлены после подсчета результатов второго тура президентских выборов. Об этом в воскресенье сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники в Высшем избирательном совете (Центризбирком) Турции.

Выборы состава парламента 28 созыва прошли вместе с первым туром голосования по кандидатам в президенты 14 мая. Однако до сих пор официальные окончательные результаты парламентского голосования не объявлены. Это связано с процессом рассмотрения жалоб и апелляций, которые подаются поэтапно в районные, провинциальные избиркомы и в ЦИК. Сам ЦИК продлил во внеочередном порядке срок подачи возражений до 18:00 28 мая.