Цифровизация здравоохранения на низком уровне

Пандемия коронавируса показала необходимость форсировать цифровизацию здравоохранения. Пациенты, как и покупатели, в ситуации локдауна значительно ограничены в возможности получить медицинские услуги, и в этом контексте на помощь приходят «умные» цифровые платформы.

Пандемия заставила медучреждения во всем мире создавать новые мощности, организовывать удаленные консультации, но как работает эта система в нашей стране? Как выяснилось из беседы # с президентом Азербайджанского интернет-форума Османом Гюндузом, отечественная сфера здравоохранения очень слабо охвачена цифровизацией. Даже больше, по этому показателю здравоохранение в нашей стране находится аж на последнем месте среди прочих направлений социально-экономической жизни. И проблема эта обнажилась с началом пандемии – в то время как весь мир совершенствует цифровые платформы, местное здравоохранение не располагает ими вовсе.

А ведь эту необходимость можно сравнить с цифровизацией той же сферы образования. Все мы видим, как ковидные ограничения привели к необходимости перевести образовательный процесс в электронный формат, сказал в беседе с нашим корреспондентом доктор экономических наук Салех Мамедов. Экономист уверен, что первой и наиболее важной задачей на волне текущих вирусных атак является переход к цифровой экономике.

«Мир виртуализируется, развиваются цифровые технологии — каждое движение, все процессы, которые мы наблюдаем сегодня в мире, претерпевают электронную трансформацию – электронные правительства, бизнес, образование внедряются повсеместно, — заметил он. — Эти процессы переживают все направления деятельности человека — пресса, транспорт, строительство, торговля и, даже, войны. С каждым годом расширяется роль Интернета в жизни людей, сотрудники многочисленных предприятий в мире работают дистанционно».

А ведь эта возможность как нельзя кстати пригодилась бы жителям нашей страны, принимая во внимание призывы правительства к гражданам не покидать свои дома. Они могли бы оставаться в своих домах, работая дистанционно и не подвергая себя и близких опасности заражения вирусом. Необходимость выходить из дома, простаивая в автомобильных пробках, для большинства людей отпала бы сама собой в результате перехода на электронный формат государственных и бизнес-услуг, транспорта, образования и пр. сфер. Приведенные аргументы как нельзя кстати применимы в отношении системы здравоохранения. По мнению О. Гюндюза, низкий уровень цифровизации этой сферы лишает ее эффективности в этот сложный момент, поскольку без внедрения электронных платформ невозможно организовать общественный контроль за количеством свободных койко-мест в больницах и снабжением больниц лекарственными препаратами.

«На сегодняшний день возникающие в этой плоскости вопросы то и дело поднимаются в социальных сетях, — продолжил он. – Однако, на мой взгляд, ключевая причина возникающих проблем заключается в медленном внедрении современных цифровых технологий в эту сферу. Не ошибусь, если скажу, что одним из наиболее слабых мест процесса цифровизации в стране остается именно система здравоохранения. Удивительно, но в стране до сих пор нет единой медицинской платформы — Digital National Health Platform, объединяющей все заинтересованные стороны и содержащей информацию о каждом пациенте, находящемся на лечении в медицинских учреждениях».

Ведь при наличии такой системы, говорит специалист, граждане могли бы в электронной форме записаться на прием к врачу. В довесок этому, все медицинские услуги были бы не в пример более доступны. Наконец, и сами врачи могли бы принимать более обоснованные медицинские заключения, руководствуясь информацией, собранной в рамках таких платформ за долгие годы. А с интеграцией туда розничной аптечной сети можно было запустить систему электронных рецептов и отслеживать всю динамику в данном направлении.

«Но, к сожалению, ответственные за это чиновники не занимались этим многие годы, — сказал Гюндюз. — Конечно, за все это в первую очередь отвечает Минздрав. Кроме того, деятельность Центра развития электронного правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций, который отвечает за электронное правительство в стране, не может считаться удовлетворительной в этой области. Государственный контроль над цифровизацией и электронными услугами в системе здравоохранения очень слаб. Граждане не имеют доступа даже к базовой медицинской информации, бесплатным услугам и лекарствам, информации о том, какого врача или поликлинику выбрать, а также к услугам общественного здравоохранения в цифровой форме. В довесок этому, нет доступной достоверной информации о Covid19, которая могла бы помочь людям принимать правильные решения».

Гюндюз подчеркнул, что гражданское общество лишено возможности отслеживать в режиме онлайн количество свободных койко-мест в больницах, и ответственность за это лежит на Центре электронного правительства. «Гражданскому обществу должны быть созданы возможности для общественного контроля, — говорит он, — Ведь если в больницах с самыми основными, классическими услугами в области медицины нет электронной системы очередей, Центру электронного правительства также следует заняться этим вопросом».

Эксперт видит необходимость в аудите информационных ресурсов в системе здравоохранения с последующей оценкой возможности интеграции этих ресурсов в Электронное правительство. Поскольку все эти меры, помноженные на государственный контроль и возможности общественного контроля, повысят эффективность борьбы с пандемией.