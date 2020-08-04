Цены на нефть растут на фоне взрыва в Бейруте

Стоимость нефти ускорила рост после новостей о взрыве в порту ливанского Бейрута, свидетельствуют данные торгов, сообщает Газета.Ру.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,68%, до $44,45 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре подорожала на 1,68%, до $41,71 за баррель.

В результате мощного взрыва в Бейруте 4 августа множество людей получили ранения, пострадали здания в большинстве районов города. По данным ливанских СМИ, причиной могло стать возгорание на одном из складов с пиротехникой или на корабле, на котором находились фейерверки.