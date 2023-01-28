Цены на репчатый лук на Филиппинах оказались самыми высокими в мире. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные департамента сельского хозяйства страны.

Лук на Филиппинах подорожал почти до $12 за килограмм. Это в три раза дороже килограмма курицы и на четверть дороже говядины. При этом в начале года он стоил $11,8 за килограмм, отметили в публикации.

По данным агентства, на Филиппинах есть дефицит практически на все виды товаров. Кроме того, лук является самым подаваемым продуктом в стране, которого также не хватает. Дефицит лука возник даже несмотря на то, что по итогам прошлого года был собран рекордный урожай в размере 238,5 тыс. тонн. Для удовлетворения потребностей по внутреннему потреблению Филиппинам нужно не менее 20 тыс. тонн лука.

Власти страны посчитали, что дефицит произошел из-за перекупщиков, которые скупают товар и хранят его до тех пор, пока спрос на него резко не вырастет. Один из фермеров поделился с агентством, что ему приходится продавать лук со скидкой до 80% из-за отсутствия холодильников.