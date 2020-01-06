Цена нефти пока растет, но объемы добычи падают

Эскалация конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке, получившего новый виток после убийства в Багдаде командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, создает риск повышения цен на нефть. Такое мнение высказали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ), пишет «Российская газета».

Издание сообщило со ссылкой на отчет ОЕ, что убийство Сулеймани будет способствовать дальнейшим военным действиям в регионе и это сохранит повышенную премию за риск цен на нефть. Прогноз цены на нефть марки Brent в этом году на уровне 64,6 доллара за баррель сместился в сторону повышения. Отмечается, что стоимость нефти марки Brent уже выросла на 4%, превысив 69 долларов за баррель. Потенциальное нарушение поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе также создает повышательный риск для цен на нефть, отмечают эксперты аналитического агентства.

С этим утверждением согласны и местные экономисты. По свидетельству ученого-экономиста Губада Ибадоглу, сложившаяся ситуация не останется без последствий для мирового рынка нефти, а также котировок национальных валют стран региона к доллару США. «Прежде всего, эскалация конфликта отразится на экономиках Турции и Ирана, — считает экономист. – Несомненно, турецкая лира и иранский реал потеряют в цене, что же касается стоимости азербайджанского маната к доллару, котировки нашей денежной единицы будут зависеть от режима регулирования валютного курса».

Эксперт напомнил, что согласно Стратегической дорожной карте развития финансовых рынков в 2020 году страна должна перейти на плавающий валютный курс, который устанавливается в условиях, когда ни государство, ни центральный банк не предпринимают никаких действий по поддержанию его стабильности. Другое немаловажное обстоятельство в этом контексте связано с сокращением статьи доходов утвержденного на этот год бюджета Государственного нефтяного фонда. Доходы суверенного фонда на 20% ниже прогнозов текущего года, что требует соблюдения осторожности в отношении финансовых операций, говорит Ибадоглу.

Говоря о перспективах «черного золота» для экономики и национальной валюты нашей нефтяной страны, специалисты указывают, что на цену нефти все больше влияют геополитические факторы, отмечая объективные обстоятельства уменьшения объемов добываемой нефти. «В минувшем году добыча нефти упала более чем на 1,4 млн. тонн, а за последние 9 лет производство сократилось на 13,4 млн. тонн, или на 26%, — сообщил экономист Неймат Алиев. — Это большие потери, проливающие свет на тенденции социально-экономического развития в новом году».

Понижение нефтедобычи принимает характер негативной тенденции, которая сохранится, причем, не трудно представить те сложности, что повлечет за собой падение объемов добываемого «черного золота» для зависящей от нефти экономики, отметил Алиев. И если в такой ситуации произойдет снижение среднегодовых нефтяных индексов, это ухудшит и без того сложную ситуацию, ведь наша ненефтяная экономика не сможет восполнить такую брешь.

По его словам, за 11 месяцев истекшего года было добыто всего 34,3 млн. тонн сырой нефти, таким образом, усредненный показатель месячной добычи составил 3,1 млн. тонн. «Возможно, в декабре было добыто столько же, — сказал экономист. – Предположительно, в 2019 году годовая добыча нефти составила 37,4 млн. тонн, что на 1,4 млн. тонн, или на 3,6% меньше позапрошлогоднего показателя на уровне 38,8 млн. тонн».

В свою очередь экономист Самир Алиев отметил, что 20-процентное падение доходов в бюджете Государственного нефтяного фонда говорит о снижении добычи в наступающем году.

Тенденцию падения объемов Н.Алиев представил в виде таблицы: