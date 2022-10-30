Власти Турции собрались в 2023 году провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море, сообщает ТАСС.

Подразумевается, что геологоразведочные работы будут ускорены внутри страны и за рубежом, из-за необходимости удовлетворения потребностей энергетического сектора в нефти, природном газе и геотермальных ресурсах, а также потребности промышленности в сырье.

Кроме этого, планируется, что к концу следующего года количество морских буровых увеличится до 26, что позволит провести 14 морских буровых работ. В том числе они затронут морские участки Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).