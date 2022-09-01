Спотовые цены на газ в Европе за неделю снизились почти на 1 тыс. долларов, до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров, то есть 230 евро за МВт-час.

При этом 25 августа цена достигала рекордной отметки — 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года цена на газ составляла менее 30 евро МВт-ч, или 320 долларов за тысячу кубометров.