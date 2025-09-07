Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал массированную атаку РФ по Украине, заявив, что Владимир Путин лишь притворяется, что хочет мира. Об этом он написал на платформе X.

«Путин притворяется, что хочет остановить войну, когда на самом деле он лишь стремится убить как можно больше украинцев. Прошлой ночью он запустил более 800 беспилотников и ракет, убив мать и её двухмесячного ребёнка. Трус, который нападает на женщин и детей», — отметил министр в своём сообщении.

Отдельно он отметил, что «говорить о прекращении помощи Украине значит становиться на сторону агрессора».