В физике есть такое понятие, как «тройная точка». Это такая температура, при которой три разные фазы вещества находятся в динамическом равновесии.

В азербайджано-армянской плоскости теперь наблюдается схожая картина, разные фазы конфликта уравновешивают друг друга.

С одной стороны, участились и возобновились частые нарушения режима прекращения огня. Баку продолжает выступать с мирными предложениями, а некоторые аналитики утверждают, что двухгодичный мирный процесс исчерпал себя, надо готовиться к третьей карабахской войне…

Но мнение подавляющего большинства таково, что еще не все потеряно, надо продолжить процесс. Да, в эти дни мы стали свидетелями «газовой войны» между Баку и Ханкенди, на днях в регион с официальным визитом прибыл председатель ОБСЕ, польский министр иностранных дел Збигнев Рау, через пару дней при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе встретятся лидеры Азербайджана и Армении.

Все это говорит о том, что в процессе нет никакого застоя, он динамично развивается. Просто-напросто весь вопрос в том, в каком же направлении идет развитие процесса?

Сперва заметим, что российские миротворцы начали действовать так, как поступали в свое время различные органы СССР в Карабахе. Целью последних была защита армянских бандформирований от Азербайджана. То же самое продолжается по сей день.

По идее российские миротворцы со временем должны были обезоружить карабахских сепаратистов. А что взамен они делают? Спокойно созерцают процесс нарушения режима прекращения огня. Понятно, что со временем разногласия между Баку и Москвой по этому поводу будут усиливаться.

Дело в том, что «миссия» российских миротворцев совсем иная, чем ожидалось в Баку. Они пришли сюда не для установления мира, а для управления процессом в целом. В этом отношении политика Кремля в Карабахе не очень–то отличается от его политики в Абхазии и Южной Осетии.

В свое время, точнее в советские годы, Особое Управление в Карабахе стало щитом между Степанакертом и Баку. Несмотря на обещания союзных органов, армяне занимались своим делом — наращивали военный потенциал.

Теперь будет происходить то же самое. Еще раз заметим, что согласно Трехстороннему договору российские миротворцы должны обезоружить армянских террористов и передать их азербайджанской стороне. Уже понятно, что ничего подобного не будет, т.к. российские миротворцы не обезоружить армян пришли, наоборот, их миссия заключается в обратном, что мы вынуждены отметить повторно…

Армянский премьер Никол Пашинян временами заявляет, что готов к мирным переговорам с Азербайджаном. Но на деле ничего такого не происходит. Одни говорят, что армянский премьер тем самым готовит свою страну к мирному процессу, т.к. в Армении имеется масса оппонентов политики Пашиняна. Другие же утверждают, что, выступая с подобными заявлениями, Пашинян всего лишь старается выиграть время.

Время покажет, кто из них прав, а кто нет? Сейчас можно сказать, что Пашинян выжидает момент, т.е. завершение украинской войны, чтобы «отточить» свою политику. На днях стало известно, что Ереван отправил в Украину четыре истребителя. Понятно, что в случае победы России Пашинян будет безоговорочно выполнять директивы Кремля, а если, наоборот, Россия окунется в долговременное военно-политическое болото, у Еревана появится шанс для маневра: как говорится, приказы слабого хозяина не выполняются…