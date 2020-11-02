Трое задержанных по делу о теракте в Ницце отпущены на свободу

Трое задержанных по делу о теракте в Ницце отпущены из-под стражи, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в судебной сфере.

На данный момент под арестом остаются еще трое человек, указано в сообщении.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.(Газета.Ru)