Признаться, уже и не помнится, когда же я впервые прочел о статье «Конец истории» американского политолога Френсиса Фукуямы. Читателя может удивить одно обстоятельство; я написал, что читал не саму статью Фукуямы, а другую статью о ней.

Но тогда интернет еще не был настолько доступен, как сейчас, и сведения о различных политических статьях и концепциях доходили до нас в основном через обсуждения российских экспертов. Но через пару лет мне все же удалось полностью прочитать статью Фукуямы. Помнится, моей первой реакцией было: «Нет, уважаемый профессор, история только начинается».

Конечно, крушение советской империи было триумфом – победой либеральных ценностей. Но оно было и вызовом либеральным ценностям, т.к. после падения советской империи возникли десятки новых независимых государств и все они должны были держать экзамен перед историей. Тогда никто и не полагал, что часть из них превратятся в маленькие авторитарные государства со всеми вытекающими отсюда последствиями…

К чему мы все это говорим? В этом году исполняется тридцатилетие независимости нескольких постсоветских государств. Тридцать лет тому назад и Азербайджан обрел независимость. Чего же мы добились за эти десятилетия? Теперь твердо можно сказать, что мы выстояли и уверенно держимся на ногах.

Конечно, проблем предостаточно. Иногда мы вынуждены считаться и с интересами наших авторитарных соседей – России и Ирана, даже если они не отвечают нашим собственным. Хотя пару лет назад и было сказано, что Азербайджан отныне отказывается от проведения сбалансированной политики в пользу политики, отвечающей собственным интересам. Но это дело времени. В мире нет абсолютно независимых государств. Мир есть переплетение интересов различных сил.

Есть у нас и внутренние проблемы. За эти годы страна стала стабильной и управляемой. Но это еще не значит, что она стала полностью демократической. Если обратиться к сравнительной политологии, наши соседи по уровню демократии опережают нас. Грузия стала самой прозападной и самой демократической страной региона. В Армении установилась электоральная демократия, тут проводятся более–менее демократические выборы, которыми мы еще не можем гордиться.

Перевернутая пирамида – обычно с ней сравнивают устойчивость недемократических стран. Мы должны изменить философию внутреннего правления. Мы живем в 21-м веке, когда человек и его достоинство являются главными измерениями политики.

Конечно, еще рано говорить о триумфе либеральных и демократических ценностей. Таких стран, как наш Азербайджан, в мире еще предостаточно. Но пути иного, чем демократия, нет. Эволюция мира происходила и происходит лишь в одном направлении – расширяются права и свободы граждан…

Безусловно, тридцать лет для истории — мгновение, даже меньше. Придет время, когда и Азербайджан займет свое место среди состоявшихся демократических государств. Потому как, другого не дано. Мало того, говорить, что путь демократии долог и сложен, не соответствует реалиям 21-го века.

Не бывает готовых и неготовых к демократии народов. Как правило, бывают неготовые к демократии правящие элиты и партии.

Вероятно, пройдет еще тридцать лет, и мы станем свидетелями полного установления демократических порядков в Азербайджане. Мы находимся в весьма динамичном регионе, плюс, наш народ довольно пассионарен – все это есть необходимые предпосылки для установления демократии.

Конечно, есть и другие проблемы. Нам предстоит переход от экстенсивной экономики к интенсивной, что может привести к форс-мажорным политическим катаклизмам. Но, как говорит герой одного американского фильма — «если другие смогли, значит и мы сможем». То же самое можем сказать и мы…