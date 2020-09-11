Три политика из Беларуси могут получить премию Сахарова

Трех представительниц белорусской оппозиции, Марию Колесникову, Светлану Тихановскую и Веронику Цепкало могут номинировать на ежегодную награду Европейского парламента – премию Сахарова «За свободу мысли», сообщает Агентство Анадолу.

Ожидается, что некоторые политические группы в Европарламенте согласятся вручить награды женщинам, которые вышли на первый план в ходе протестных акций, начавшихся после выборов президента Беларуси 9 августа.

Социал-демократическая фракция Европейского парламента (Progressive Alliance of Socialists and Democrats / S&D) объявила на этой неделе, что кандидатами на премию Сахарова являются представительницы белорусской оппозиции Тихановская, Колесникова и Цепкало.

Как пишут европейские СМИ, самая многочисленная фракция в парламенте, Европейская народная партия (ЕНП) также поставила белорусских женщин на первое место в списке кандидатов, который они подготовили для награждения.

После переговоров между ЕНП, социалистами и демократами, зелеными и проевропейской политической группой «Обновить Европу» (Renew Europe) белорусские женщины могут быть официально выдвинуты в качестве кандидатов на соискание престижной награды.