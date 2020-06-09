Третья дорога из Армении в Карабах — ПОБЛИЖЕ К ИРАНУ?

На днях глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян в ходе визита в оккупированный Зангиланский район Азербайджана заявил о том, что ведется подготовка к строительству третьей по счету автомагистрали из Армении в Карабах.

По словам Арутюняна, новая автомагистраль свяжет оккупированные Джебраильский, Физулинский и Зангиланский районы Азербайджана с Арменией. В планах оккупантов расширить незаконное заселение этих районов, а также использовать плодородные земли для сельскохозяйственного производства.

Это заявление в очередной раз говорит о том, что Армения лишь формально принимает участие в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Армянский премьер-министр Никол Пашинян неоднократно утверждал, что Карабах является частью Армении. Эту фразу озвучил и Арутюнян. Тем самым можно утверждать, что Армения и созданный ею на оккупированных азербайджанских территориях марионеточный режим стремятся затянуть время для налаживания устойчивой экономики и усиления обороноспособности.

После дороги Горис-Ханкенди и трассы Варденис-Агдере это станет третьей по счету магистралью, которая свяжет Армению и Карабах. В этот раз дорога должна охватить южную часть оккупированных азербайджанских территорий, прилегающих к реке Араз и иранской границе. Что интересно, эта автомагистраль также может связать Армению с Ираном через территорию оккупированного Карабаха.

Эта версия имеет право на существование, учитывая недавнюю информацию о том, что иранская сторона строит на территории оккупированного Джебраильского района на реке Араз гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы», а также два моста. В этой связи можно предположить, что озвученное Арутюняном заявление не является случайным.

Гидроузел «Худаферин» был построен иранской стороной весной 2010 года, а завершение работ по проекту запланировано к концу 2020 года, когда в строй войдет и гидростанция «Гыз галасы». Хотя эти работы со стороны Ирана осуществляются в рамках подписанного в 2016 году соглашения с Азербайджаном, у официального Баку нет возможности по участию и контролю данных объектов

С правовой точки зрения интересы Азербайджана соблюдены – соглашение признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана на указанной территории. Однако, учитывая тесные связи Ирана и карабахских сепаратистов, а также возникший в апреле скандал из-за распространения видеозаписи, доказывающей, что в Ханкенди периодически прибывают иранские грузовики, существует вероятность того, что построенные через реку Араз мосты позволят улучшить их взаимные дела.

Игнорируя подписанное с Азербайджаном соглашение, Иран сможет осуществлять поставки в Карабах товаров посредством этих мостов. Этим же путем произведенная на оккупированных территориях Азербайджана сельскохозяйственная продукция будет вывозиться в Иран, и реализовываться посредством местной армянской диаспоры, как это не раз происходило. Не трудно догадаться, что с реализацией строительства автомагистрали позиции карабахских сепаратистов в значительной мере усилятся, что не соответствует интересам Азербайджана, стремящегося покончить с армянской оккупацией своих земель.

Что же должен делать в этой ситуации Азербайджан? Оккупировавшая ее территории Армения, цинично игнорируя международное право, упорно не желает возвращать захваченные земли. Более того, анонсируется строительство новой автомагистрали, что даст оккупантам возможность заселить и экономически освоить неиспользуемые площади сельскохозяйственных угодий, а заодно наладить еще один канал связи с Ираном. Азербайджан оказался перед вызовом, который таит в себе реальную угрозу.

В международной практике существует термин «принудительная дипломатия», целью которой является убедить противника остановить агрессию за счет использования угроз, которые могут быть применены к нему. У Азербайджана этих возможностей предостаточно и их необходимо использовать. А сама Армения, прокладывая дороги в Карабах не должна забывать, что по этим магистралям в обратном направлении могут передвигаться и азербайджанские танки…